Publicado 27/10/2021 16:34

Rio - Três meses após o lançamento do álbum "Doce 22", Luísa Sonza comemora a boa recepção do público. Após ser vítima de uma série de ofensas nas redes sociais, a cantora de 23 anos vive um período de calmaria desde que mostrou seu lado mais vulnerável no projeto musical.

"Eu estou muito grata! Eu estou aceitando a viver esse momento. É a primeira vez na minha vida que eu me sinto amada e isso é muito especial", declarou em entrevista à revista Rolling Stone Brasil. "Quando você se acostuma a estar em um lugar de muito confronto, muita dúvida, muita pressão negativa, de certa maneira você se acostuma. Eu fiquei um pouco assustada! Eu estava com medo! Quando eu comecei a me sentir feliz, eu me senti de fato curada de muitas coisas."

A artista ainda falou sobre as críticas que recebe desde o período em que se relacionou com o youtuber Whindersson Nunes. "É obvio que eu quero que todo mundo saiba que eu sou uma boa pessoa, mas não é todo mundo que vai achar isso de você", opinou. "Eu fui aprendendo. Eu achava o fim da picada alguém me chamar de interesseira", disparou Sonza, lembrando a faixa que abre seu segundo álbum de estúdio, intitulada "INTERE$$EIRA".

