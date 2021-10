Cantora arrancou suspiros dos fãs - Reprodução

Cantora arrancou suspiros dos fãsReprodução

Publicado 27/10/2021 16:29

Rio - Maiara, da dupla com Maraisa, empolgou os seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (27). A cantora compartilhou uma imagem do seu look composto por um short de cintura alta e cropped branco.

fotogaleria “Boa tarde meus amores! Como vocês estão?”, escreveu na legenda. A postagem gerou comentários dos fãs da cantora sertaneja.

"Que tiro foi esse, Maiara Carla?", brincou um seguidor. "Maravilhosa demais", disse outro. "Que mulher mais linda, meu Deus", afirmou um terceiro fã.