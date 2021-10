Gilberto Braga morre aos 75 anos no Rio - Marcio Nunes / TV Globo

Gilberto Braga morre aos 75 anos no Rio Marcio Nunes / TV Globo

Publicado 27/10/2021 16:10

Rio - O decorador Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, repostou nos Stories, do Instagram, uma postagem sobre a morte do autor. Gilberto Braga e Edgar ficaram juntos por 48 anos. "Suas obras estarão sempre vivas na nossa memória", dizia a postagem que foi replicada por Edgar nas redes sociais.

fotogaleria

Gilberto Braga morreu aos 75 anos, nesta terça-feira, vítima de complicações de uma infecção sistêmica. Ele estava internado desde a última sexta no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. Gilberto tinha alguns problemas de saúde e nos últimos anos passou por uma cirurgia na coluna, no coração e por uma hidrocefalia. Ele também tinha dificuldades para andar.

O velório de Gilberto Braga aconteceu no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e foi restrito a família. O sepultamento aconteceu às 16h.