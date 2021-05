Jonathan e Sara Nemer Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:46 | Atualizado 04/05/2021 09:01

Rio - Jonathan Nemer emocionou os seguidores do Instagram, nesta segunda-feira, ao falar da intubação da sua mãe, Sara Nemer, internada com Covid-19 há três semanas. No longo texto, o influencer fala sobre a rotina cansativa de quem possui um familiar ou amigo nessas condições e relata o medo e a insegurança que a doença traz.

"A vida de alguém que está com uma pessoa amada na UTI é bem complicada. Não mais complicada do que a própria pessoa na UTI, óbvio, mas todos acabamos ficando internados juntos. Muita coisa na vida perde a cor... a alegria de viver, praticamente não existe. Somos gratos por muitas coisas, por cada pequena vitória... mas se falar que estou alegre, estaria mentindo", começou Jonathan.

"Como a falta de alguém que amamos, ainda que temporariamente, afeta tanto a gente. Tenho aprendido tanto... inclusive sobre Medicina. Minhas preocupações diárias são: Quanto ela está saturando? Qual é a oferta de oxigênio? A respiração está espontânea? Aí vem mais números... Quanto veio o PCR? Leucócitos? Creatinina? Ureia? Deu febre nas últimas 24h? Colheram cultura? O antibiótico está em qual dia? Se vem 8 informações boas, e 2 ruins, ao invés de celebrarmos as 8 boas, ficamos muito tristes, chateados e pessimistas por conta dessas 2 ruins", continuou o jovem.

"Afinal, precisa estar tudo bom pra que o paciente volte para casa. Então ainda que a evolução de algumas coisas traga uma alegria, é uma alegria parcial. Por isso o Covid é tão ruim... primeiro porque é meio roleta russa. Não tem como saber quem vai complicar e quem não vai. Segundo, porque quando chega entre os dias 8 e 14 de sintoma, e o paciente piora, precisando ir ao hospital, tudo pode acontecer. TUDO. Aí que a montanha russa entra em cena. Vai subindo e descendo, incansavelmente... e tudo tem que estar muito bem coordenado", prosseguiu o influencer.

"Uma coisa melhora, outra piora. Uma infecção desaparece, outra aparece. As horas não passam... os dias são pesados... Se não fosse Deus... ah se não fosse Deus... não daria para suportar. Com Ele, já tem sido difícil. Sem Ele, seria impossível. Que a cor volte em breve, e junto dela a alegria... e claro, minha mãe... Te amo, Sara Nemer", finalizou Jonathan.