Ana Furtado e Thalita Morete - reprodução de vídeo

Ana Furtado e Thalita Moretereprodução de vídeo

Publicado 30/10/2021 13:30 | Atualizado 30/10/2021 13:38

Rio - Após a TV Globo não renovar o contrato de Cissa Guimarães, os apresentadores do 'É de Casa' homenagearam a colega neste sábado. O programa relembrou momentos marcantes da apresentadora, que comandava a atração desde 2015 e os amigos mandaram alguns recados para ela.

fotogaleria

"Quero fazer agora uma homenagem à nossa querida amiga Cissa Guimarães. Todos nós queremos mandar um beijo muito especial pra você, que morou aqui com a gente nessa casa durante seis anos. Nos ajudou a construir esse programa, que morou aqui com a gente nessa casa durante seis anos. Nos ajudou a construir esse programa, que tem o seu DNA", disse Ana Furtado, que continuou: "Por que a gente tá falando de Cissa? Ela não vai estar aqui mais com a gente, mas a luz dela permanece com a gente no nosso É de Casa. Cissa, a gente te ama, muita sorte pra você e baldes de luz, sempre. Te amo!".

Manoel Soares também falou sobre a saída da apresentadora. "Beijo carinhoso, obrigado por todos os ensinamentos. Se precisar, eu vou ligar para ganhar carinho, porque eu sei que não falta nesse coração é amor. Uma salva de palmas para Cissa Guimarães", pediu.

Em seguida, Talitha Morete disse. "Beijo no seu coração, muita luz. Obrigada pela generosidade e por tanto amor", afirmou Talitha Morete. "Obrigada por tudo. Que você continue espalhando muito borogodó", completou Tati Machado.