Cissa Guimarães se emociona em "reestreia" no "É de Casa"Reprodução/TV Globo

Publicado 29/10/2021 16:41 | Atualizado 29/10/2021 16:49

Rio - Depois de Faustão e Tiago Leifert, Cissa Guimarães é mais um dos nomes a deixar o quadro de apresentadores da TV Globo. Nesta sexta-feira (29), foi anunciado que a emissora carioca não renovará o contrato com a atriz de 64 anos, que deixa o canal após mais de 40 anos de casa, segundo informações da revista Quem.

Em nota, a Globo ressalta a longa parceria com a apresentadora e deixa as "portas abertas" para projetos futuros. Porém, a emissora destaca que novas participações de Cissa em atrações do canal seguirão um novo modelo de contratos adotado pela empresa.

À frente do "É de Casa" desde sua estreia, em 2015, Cissa Guimarães se despediu através do comunicado e celebrou os bons momentos que viveu na emissora: "Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história – minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos", declarou.