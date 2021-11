Cantora busca acabar com a tutela do pai - Reprodução

Publicado 02/11/2021 14:41

Rio - O advogado de Britney Spears declarou que o pai da cantora, Jamie Spears, mudou o discurso agora pedindo ao juiz que acabe com a tutela para salvar sua própria pele.



Mathew Rosengart entrou com uma ação judicial acusando Jamie de reverter a tutela por motivos egoístas. Ele sugere que Jamie está tentando encerrar imediatamente a tutela de 13 anos, em execução, para evitar responder perguntas que podem lhe prejudicar, tal como que grampeava o quarto de sua filha.

Nos documentos, Rosengart exige: "todos os documentos e comunicações relacionados a qualquer dispositivo de gravação ou escuta na casa ou no quarto de Britney Jean Spears, incluindo também todos os documentos e comunicações relacionadas à decisão de colocar qualquer dispositivo de gravação ou escuta e registros de qualquer gravação".

O advogado também exige todos os documentos relacionados à vigilância eletrônica, monitoramento, clonagem ou gravação da atividade do telefone pessoal da cantora para provas do abuso do seu pai.