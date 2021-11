Rafa Kalimann - reprodução do instagram

Rafa Kalimannreprodução do instagram

Publicado 02/11/2021 13:57

Rio - Rafa Kalimann fez um apelo aos seguidores do Instagram para ajudarem ela a encontrar sua cachorrinha perdida. A influenciadora, que está morando em Nova York, contou que Angel sumiu e pediu para quem a segue e mora em Goiânia avisarem caso vejam a pet.

fotogaleria

"Seguidores de Goiânia, preciso da ajuda de vocês. A Angel sumiu. Por tudo que existe de mais sagrado nessa terra, se vocês tiverem visto me ajudem", disse a ex-BBB no Stories. "Ela sumiu no Jardim América. Alguém a pegou próximo ao 'Simbora'", completou a influenciadora.

Ela ainda deixou um telefone de contato no Stories, para o caso de alguém encontrar Angel conseguir avisar a quem está responsável pelas buscas.