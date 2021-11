Solange e Erasmo - reprodução de vídeo

Publicado 02/11/2021 13:04

A modelo começou a conversa dizendo que não odeia ninguém no reality show. Ela falou que existem desentendimentos por conta do confinamento, que acaba deixando todos os participantes estressados, e disse achar importante sentar e conversar com Erasmo sobre o que aconteceu.

"Se a gente tem algum atrito, a gente precisa somente se respeitar. A minha colocação ali foi o homem que até bate em mulher. Se eu comi o até e falei 'que bate' foi um erro meu, eu te peço desculpas. Não sei da sua história, não sei como era o seu casamento e como foi o final do casamento", disse Solange.

Ela também explicou o porquê de ter perdido o controle quando Erasmo falou no "príncipe encantado". "Falei isso de você e quando você falou que eu estou esperando um príncipe encantado para me bancar, vou explicar porque eu reagi daquela forma. A vida inteira eu trabalhei com sensualidade. E qual é o rótulo dessas mulheres? Mulher que tem uma vida fácil, que fica atrás de homem para ganhar dinheiro", disse.

Erasmo também comentou como se sentiu após a briga e falou sobre a acusação de bater em mulheres. "Acho que esse trauma que você tem dentro de você, você acabou expondo ele de uma forma da boca para fora. Você não poderia falar o que falou para mim, realmente foi muito grave, fiquei muito mal", falou.

"A gente aqui em um reality show com milhões de pessoas assistindo, antes de entrar aqui eu me preparei e estudei várias causas para não cometer nenhuma gafe e dizer coisas que não são mais aceitas pelas sociedades e que as pessoas tem que se preocupar mesmo. A gente tem que se atualizar e não pode sair falando o que a gente pensa", concluiu o modelo fitness.

