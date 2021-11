Solange Gomes briga com Erasmo - reprodução de vídeo

Publicado 01/11/2021 08:52 | Atualizado 01/11/2021 11:00

Rio - O que não faltou no último jogo da discórdia em "A Fazenda 13" foi fogo no feno. Na noite desse domingo (31), os peões participaram de uma dinâmica que deixou os ânimos exaltados até de madrugada. Rolou de tudo um pouco, como Solange partindo para cima de Erasmo, a briga entre Mileide e Dayane e Valentina chorando por causa de comentários de Gui Araújo. Veja a seguir os principais babados:

Dayane e Mileide

Durante o jogo da discórdia, Mileide Mihaile deu um peso com a palavra venenosa para Dayane Mello e revoltou a modelo. "Entendo que o jogo dela é exatamente esse. Essa semana ela quer se sentir atacada, vitimizada, ela quer ir para roça de uma forma totalmente vitimizada e eu quero ver até onde vai o jogo dela", disse a ex-mulher de Safadão.

"Já andei com mulheres piores que você", completou Mileide e disse que Day muda de comportamento a cada semana. A dançarina ainda disse que errou em achar que a modelo "tinha a honra" de receber "a verdade" dela e essa última frase fez a ex-participante do "Big Brother" italiano perder a cabeça de vez.

"Para de ficar fazendo a boa samaritana. Para de ficar falando bonito. Vá mostrar o que você é, que saco", retrucou Day. "Inclusive, da primeira vez que você errou, você colocou a culpa no Rico. Você não colocou a culpa nas suas opiniões. Você é tão baixa que não assumiu seu B.O., colocou a culpa no Rico. A culpa da sua grosseria, da sua falta de opinião e do jeito grosseiro que você me tratou, ou você esqueceu?", rebate Mileide.

Solange e Erasmo

A maior briga da noite foi definitivamente entre Solange Gomes e Erasmo Viana. O modelo colocou a ex-musa da Banheira do Gugu como venenosa. Ele ainda disse que ela é um celebridade ultrapassada e que deveria fazer algo de útil ao invés de ser "fofoqueira", pois Sol trabalha como colunista de celebridades.

"Você só briga com mulher, seu bundão. Só está aqui porque é ex. Crescendo atrás de mulher, coitadinho, é digno de pena. Quando eu sair daqui vou jogar porque você separou, isso é homem que bate em mulher. Homem grosseiro é capaz de bater em mulher", gritou Solange.

Erasmo rebateu que ela vai precisar o que disse na Justiça e completou que a colega de confinamento está esperando um príncipe encantado para bancá-la. Esse foi o limite de Solange, que precisou até ser segurada por Rico para não ir para cima do ex-marido de Gabriela Pugliesi. "O que é? Babaca! Eu tô esperando quem? Você vai se fud*r. Não sabe da minha vida", berrava a colunista.

Após o jogo da discórdia, a briga dos dois ainda continuou. Já dentro da casa, eles seguiram trocando farpas e Erasmo disse que a fama de Solange foi somente nos anos 1990, mas a musa do Gugu não deixou barato. "Mas isso é maravilhoso e você que é velho, ficou todo enrugado e está precisando entrar aqui, ainda com mulher. Já viu tua cara? Tem 37 e parece que tem 57. Tem que passar uns hidratantes para ver se melhora sua fuça. É todo enrugado, parece um maracujá de gaveta", disse.

"TA AQUI PORQUE É EX. Tu é capaz de bater em mulher." (Solange)

Valentina e Gui

Quem também perdeu a paciência durante a dinâmica foi Valentina Francavilla. Durante a fala de Gui Araújo, ela começou a bater palma e disse que ele estava humilhando Marina Ferrari. "Já já te chamam no closet", respondeu o ex-MTV, se referindo aos remédios para depressão que a assistente de palco toma todos os dias.

"O quê? Você está usando um problema meu contra mim. Valeu, Brasil, só para vocês verem o nível desse garoto", disse Valentina exaltada. "Não, quero que você fique bem", debochou Gui Araújo e logo depois a peoa começou a chorar.

Em sua vez de falar, Valentina aproveitou para rebater os comentários que Gui fez sobre a doença dela. "Ele usou uma coisa bem suja, que é a minha doença, depressão, que muita gente tem. Achei sujo, achei baixo e ele não bateu no peito para falar: 'fiz isso, me desculpe'", disse.

Valentina:“Parabéns Guilherme, você é foda no teu discurso, humilha mais a Marina.”

Gui: “Já já te chamam no closet.”

Valentina: “Você está usando um problema meu contra mim?”



Valentina sobre o Gui Araújo ter falado do problema de depressão dela.



