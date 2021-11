Carolina Portaluppi - Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 14:46 | Atualizado 02/11/2021 14:51

Rio - Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, arrancou suspiros dos seguidores com um clique de biquíni nesta segunda-feira. A influenciadora, de 27 anos de idade aproveitou um registro de dia sol para mostrar as curvas na web

fotogaleria

"Enquanto o mundo dormia a gente curtia. E você me amava de novo. Você viu minha fraqueza, eu cai no seu jogo. Até que eu percebi mas quis cair de novo. Olha só que maloqueiro de sorte. Ganhando o mundo com a mina mais top. E o fim de tudo foi numa laje dessa. O Sol nasceu e trouxe o fim da festa", escreveu ela, citando a música "Eclipse", do grupo Tribo da Periferia

A foto da influenciadora animou tanto um fã, que gerou um pedido ousado. "Namora comigo, amor?", perguntou o seguidor. "Eu não sou o Flamengo, mas eu investiria 200 milhões em você", brincou outro.