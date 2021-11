Rafa Vitti e Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 16:01

Rio- Nesta terça-feira (2), Rafa Vitti está completando mais um ano de vida e Tatá Werneck não deixou de parabenizar o amado. A apresentadora compartilhou um extenso texto para se declarar ao marido, ela rasgou elogios ao ator.

"Eu comecei a te amar antes de me apaixonar. Eu queria ter paz. Confiar. Ser amada. Amar sem medo. Eu ganhei mais do que isso: vc me deu uma família.

Você me ensina a só sofr* quando, de fato, precisar. Me ensina que a vida precisa ser vivida com simplicidade. Que jovem pode comer todo dia leite ninho, açúcar, chocolate , leite condensado pq se colocar morango , a fruta torna o prato saudável", escreveu ela.

Tatá também ressaltou o quanto Rafa é um pai incrível, os dois são pais de uma menina de um ano, Clara Maria. "Vc me prova todos os dias que a deusa tem o melhor pai do mundo. Quando eu te agradeço, vc pergunta pq?

Vc fica bem em todas as fotos que tira. Quando vê meu rolo de câmera vc ri, me aperta e diz 'vc sai mto fofinha nas fotos' (normalmente são fotos em que meu nariz parece ser 'desatarraxavel')", completou a atriz.

