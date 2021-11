Paula Lima - Reprodução/Instagram

Paula LimaReprodução/Instagram

Publicado 02/11/2021 19:20 | Atualizado 02/11/2021 19:28

fotogaleria

"Din, um ser lindo, em luz e encantado, um presente que recebi de Deus, que vive pra sempre dentro do meu coração", escreveu a cantora ao compartilhar foto no Instagram. Na sequência, acrescentou a hashtag "Ronaldo em Luz".

Pelo Instagram Stories, a cantora agradeceu o carinho dos amigos após a partida do marido. "Esse ano tem sido de muita dor...Perdi a pessoa mais importante da minha vida. Ronaldo estará sempre comigo e para sempre. E ele, com certeza, me guia, cuida e guarda", começou.

"Foi um ano de grandes decepções. Coisas que nunca imaginei. Geralmente as decepções vem de onde menos esperamos. Também tem sido um ano de um amor imenso e de muita empatia por parte de quem eu também não esperava. Portanto, sou grata! Um beijo para vocês que apoiam, amam e se colocam no lugar do outro", finalizou a artista.