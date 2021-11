Dayanne Feitoza - Reprodução

Dayanne FeitozaReprodução

Publicado 02/11/2021 21:50 | Atualizado 02/11/2021 21:51

São Paulo - Depois do colunista Gabriel Perline falar que um dos casais de "Casamento às cegas" terminou a relação por conta de mau hálito, a participante do reality Dayanne Feitoza se manifestou sobre a situação. Ela disse que recebeu diversas perguntas em suas redes sociais - inclusive contatos para parcerias de pastilhas -, por isso decidiu comentar o ocorrido.

Dayanne começa falando que aprendeu a lidar com situações podem colocá-la em um lugar de desconforto e, por isso, ela segue não falando sobre o que aconteceu dentro do reality. "Já aconteceu uma vez, não me sinto confortável em repeti-la, ao menos não por enquanto e principalmente em respeito a mim."

Ela disse que já leu de tudo na internet sobre o que as pessoas falam dela: que ela é uma mulher trans - "e ressalto aqui o problema em levantar isso como algo negativo!" - e que ela tem suas partes íntimas por usar anabolizantes. "Gente, eu vou seguir não depositando energia no que não quero que renda, mas me preocupa demais que mais uma vez estejam buscando a validação de algo que aconteceu para saber se isso compensa ou não o incômodo do outro."

Ela finaliza dizendo que todos são livres para pensar e acreditar no que quiser, mas que em respeito aos seus seguidores, ela veio escrever esta mensagem. "No mais, para as parceiras de pastilhas que me surgiram, agradeço mas não vou aproveitar da situação enganosa pra faturar não. Não é o meu propósito, nem nunca será. Beijoos de halls meu povo (obs: essa última não é publi. Sempre quis falar isso! Haha)"

Veja a sequência completa de tweets:

