Rihanna posa sensual para ensaio da nova coleção de sua marca de lingerieReprodução Internet

Publicado 03/11/2021 07:40

Rio - Além de cantora e empresária, Rihanna também fez as vezes de modelo. A artista postou no Instagram algumas fotos em que aparece usando as lingeries da nova coleção de sua marca, a Savage X Fenty. "A temporada está para ficar ousada para p****", escreveu Rihanna na legenda da imagem.

Os fãs ficaram enlouquecidos e fizeram vários elogios. "Perfeita", disse uma pessoa. "Você está pegando fogo", elogiou outro seguidor. "Muito obrigado por tudo isso", disse uma terceira pessoa.

Rihanna, de 33 anos, tem uma fortuna avaliada em US$ 1,7 bilhão, o que equivale a cerca de R$ 8,8 bilhões. A maior parte de seu dinheiro, cerca de R$ 7,3 bilhões, vem da Fenty, sua marca de maquiagens, criada em 2017.

Já o valor conquistado pela artista com a marca de lingerie, Savage X Fenty, é avaliado em cerca de R$1,4 bilhão. Já com a música, Rihanna conseguiu aproximadamente R$ 100 milhões.