Marília Mendonça morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira, (5), antes de chegar na cidade que faria um showLeo Franco / AgNews

Publicado 05/12/2021 11:10 | Atualizado 05/12/2021 15:04

Rio - Neste domingo (5), se completa um mês da morte de Marília Mendonça, que faleceu após sofrer um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, onde faria um show. Fãs e amigos usaram as redes sociais para lamentar a morte precoce da cantora e relembraram o legado deixado por uma das maiores artistas do país.

No Twitter, Maraisa, da dupla com Maiara, publicou o trecho de uma mensagem especial que recebeu de Marília, com que as gêmeas dividiam o projeto "Patroas". "Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Te amo. 1 mês sem você…", escreveu a sertaneja. Na conversa, a rainha da sofrência exaltou a trajetória do trio e garantiu: "Meninas, o mundo é pequeno demais pra nós três."

A mãe da cantora, Ruth Moreira, seguiu a rotina que tem de publicar reflexões e mensagens motivacionais em suas redes sociais. Na manhã deste domingo, Ruth usou os Stories do Instagram para compartilhar um versículo bíblico que fala fraqueza e as angústias da vida.

A mãe da sertaneja divide a guarda do único filho deixado pela artista, Léo, de quase 2 anos, com Murilo Huff, pai da criança. O cantor retomou sua agenda de shows neste fim de semana e, neste sábado, separou um momento de sua apresentação para homenagear a ex-namorada. Em vídeos públicados nos Stories, o artista canta um dos hits de Marília, a faixa "De Quem é a Culpa?", enquanto fotos do ex-casal são exibidas em um telão.

Os fãs da compositora não esconderam a tristeza em postagens no Twitter: "Cara, 1 mês sem Marília e eu ainda continuo pensando que é mentira, nunca vou conseguir me acostumar com a ideia", lamentou uma internauta. "Você faz tanta falta, meu amor!!! Eterna em nossos corações", declarou outra fã. "[É] surreal saber que já faz um mês que não temos mais a Marília... Eu nunca vou conseguir superar isso", escreveu uma terceira.

Relembre o tragédia

Marília Mendonça morreu aos 26 anos após a queda do avião que transportava a cantora, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro. Além da artista, também foram vítimas o assessor e tio da sertaneja, Abicieli Silveira, seu produtor, Henrique Bahia, o piloto e o copiloto do bimotor, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.

Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Te amo 1 mês sem você… pic.twitter.com/aHB4BK3VR6 — Maraisa (@Maraisa) December 5, 2021

1 mês sem você Marília, você faz tanta falta meu amor!!! Eterna em nossos corações pic.twitter.com/hsM0gRFo3j — _mii (@Mivitoria068384) December 5, 2021 cara, 1 mês sem marília, e eu ainda continuo pensando que é mentira, nunca vou conseguir me acostumar com a idéia — thaís com acento (@nutriparaense) December 5, 2021

o tempo passa e eu ainda não acredito que perdemos a Marília Mendonça... — Gui|| BETWEEN US (@Ot3jadez) December 5, 2021