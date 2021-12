Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas - Reprodução

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas Reprodução

Publicado 05/12/2021 12:07

Rio - Thales Bretas viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para despejar as cinzas de Paulo Gustavo. No último sábado (4), sete meses após a morte do ator por complicações da Covid-19, o médico publicou um vídeo no Instagram na qual aparecia lançando as cinzas no ar próximo a um rio.

fotogaleria

Entre os amigos que acompanharam o dermatologista, estava o ator Marcus Majella. O artista conhecia Paulo Gustavo de longa data e dividiu muitas vezes os palcos e as câmeras com o humorista.

"Tão bom te ter por perto, mesmo que distante, te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo. Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente. Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo, o dia ficou mais colorido quando te recebeu. Obrigado, amigos, por fazerem o meu dia e nossa viagem tão especiais", escreveu Thales Bretas no Instagram.

Paulo Gustavo morreu por complicações da Covid-19 após passar meses internado em um hospital particular no Rio de Janeiro. Ele estava com 42 anos e deixou o marido, o médico Thales Bretas, e os filhos gêmeos Gael e Romeu.

Confira:

A reportagem é de Pedro Garcia, do iG.