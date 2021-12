Simone - reprodução do instagram

08/12/2021

Rio - Simone Mendes falou sobre o show que Simaria fez na 'Farofa da GKay',. A coleguinha confessou que não queria que a irmã fosse porque dariam em cima dela. A revelação foi feita em um bate-papo com os seguidores no Instagram, na noite de terça-feira.

"Sentiu ciúmes por Simaria ter ido pra Farofa e você não?",perguntou um fã. A cantora, que se recupera das cirurgias plásticas que fez, abriu o jogo. "Senti, porque ali é o seguinte: é muita pegação... ela é uma mocinha tranquila e eu preocupei, porque sabia que o povo ia dar em cima dela, eu não queria", admitiu.

Simaria, que terminou recentemente o seu casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, tranquilizou a irmã. "Sou uma mulher de respeito, ninguém deu em cima de mim, só pra você saber o tanto que o povo respeita você e eu", comentou. "Muito bem, sabia que eu ficar com ciúme, ninguém deu em cima dela, glória a Deus", brincou Simone.

A esposa de Kaká Diniz ainda mandou um recado para quem quiser conhecer Simaria. "Simaria ta correndo de homem, Simaria não quer ninguém... Pra entrar na família vai ter que passar por mim primeiro", declarou.