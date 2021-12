Bruno Cabrerizo falou sobre o início do namoro com Carol Castro para o canal ’Rap 77’ - Reprodução/Instagram

Bruno Cabrerizo falou sobre o início do namoro com Carol Castro para o canal ’Rap 77’Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 16:17

Rio - Em entrevista para o canal 'Rap 77', Bruno Cabrerizo comentou sobre o início de seu relacionamento com Carol Castro. O casal, que atuou juntos na novela 'Órfãos da Terra', está juntos desde 2019. Atualmente, o ator está no elenco do folhetim das sete 'Quanto Mais Vida, Melhor!'.

fotogaleria

"Quando a gente se conheceu em ‘Órfãos da Terra’, os nossos personagens não se relacionavam. A gente se conheceu, começou a ficar e ninguém sabia”, revelou. "Era tudo escondido. Escondido mesmo. Ela fazia par com o Marco Ricca e eu, com a Leticia Sabatella. Ninguém sabia que a gente estava ficando."

O ator falou sobre a dificuldade em não demonstrar intimidade quando o seu personagem e o de Carol Castro começaram a se relacionar na trama. "O meu personagem ficou fora um tempo e voltou mais para o fim, mas não existia mais a personagem da Leticia Sabatella, tinha morrido. E o que aconteceu é que tinham que me arrumar um par. Quem virou o meu par na novela? Carol Castro. E a gente já estava ficando sem que ninguém soubesse. A gente já ficava antes de virar par na novela. A gente foi fazer a primeira cena de beijo e a gente estava super sem graça", admitiu.



"A gente falou: “E agora? Como a gente vai mostrar que a gente não tem intimidade, porém a gente tem intimidade. É o contrário”. Então a gente ficou sem graça de mostrar para os outros que a gente já tinha intimidade. Tentamos disfarçar. Só que a gente já se pegava. Então a gente falou: “Não sei como fazer isso, vamos relaxar, fecha os olhos e só não põe a língua. E a gente beijou", completou.

Em seguida, o casal resolveu assumir a relação publicamente. "Depois dessa cena a gente meio que foi: 'Vão embora, vão embora'. Daqui a pouco já estávamos nos beijando no corredor e todo mundo já sabia que a gente estava ficando e pronto. O resto é história. Já estamos há dois anos juntos", concluiu.