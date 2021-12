Mila Moreira é apontada como irmã de Clodovil - Reprodução Internet

Publicado 09/12/2021 10:54 | Atualizado 09/12/2021 11:41

Rio - A atriz Mila Moreira, que morreu na madrugada da última segunda-feira aos 75 anos, teve uma história de família revelada após sua morte. De acordo com relatos nas redes sociais, a veterana seria irmã do estilista e apresentador Clodovil, que morreu em 2009. A história foi revelada pelo jornalista Fernando Poffo, que fez várias postagens sobre o assunto no Twitter. Os internautas, no entanto, desconfiam de que trata-se de uma "lenda urbana".

"Ela era irmã de Clodovil, com quem teve muita parceria como modelo e também na TV. A história é a seguinte: o pai dela era dono de hotéis no centro de São Paulo e acabou tem um filho fora do casamento, com uma camareira de um dos hotéis. Ele não assumiu a criança, e a camareira com ascendência indígena conseguiu que um casal a adotasse. O casal de espanhóis, os Hernandez, morava perto do hotel e criou Clodovil, que jamais aceitou a família biológica - exceto a irmã, Mila", disse o jornalista.

"Com ela, ele manteve contato e, não só isso, tocou vários trabalhos em parceria. Mila e Clodovil se davam superbem e ele até a apresentava eventualmente como 'uma irmã', dando a entender que era em razão da parceria e tals. Era um joguete deles pra manter o segredo e viverem de boas como bons irmãos e parceiros. Que estejam brindando e rindo neste momento", escreveu.

A atriz Mila Moreira morreu na madrugada da última segunda-feira, aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. A princípio, a causa da morte não foi revelada. Posteriormente, a atriz Lilia Cabral afirmou nas redes sociais que a atriz teve um mal súbito.

Nas redes sociais, os internautas ficaram divididos. Muita gente acreditou na teoria de que Mila Moreira e Clodovil são irmãos, mas também houve quem classificasse a história como "lenda urbana".

O casal de espanhóis, os Hernandez, morava perto do hotel e criou Clodovil, que jamais aceitou a família biológica - exceto a irmã, Mila. Com ela ele manteve contato e, não só isso, tocou vários trabalhos em parceria. — Fernando Poffo (@pulgapoffo) December 6, 2021

Amo lendas urbanas do tipo Elisângela filha do Zacarias, Rosemary filha da Hebe e Mila Moreira irmã do Clodovil. — Miguel Andrade (@miguel_andrade) December 6, 2021

Não achei que ia ser otária.

Fui otária.



Acreditei na fic da Mila Moreira ser irmã do Clodovil. Logo eu. Logo eeeeeu que não acredito em nada. — Thais Pontes (@ThaisinhaPontes) December 6, 2021



Chocado que Mila Moreira era irmã do Clodovil

Nunca que eu ia imaginar, e eles tinha uma aparência parecidas de fato reparando agora — Heroon (@HeronFilho3) — Heroon (@HeronFilho3) December 6, 2021

não basta morrer, tem que ter fakenews… Mila Moreira irmã de Clodovil #OBrasilTaLascado — Marcelo Medici (@marcelomedici) December 7, 2021