Participação do cantor na Farofa da Gkay foi alvo de críticas Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2021 16:49

Rio - A Farofa da Gkay acabou, mas segue rendendo nas redes sociais. Internautas questionaram a presença de Yudi Tamashiro na festa promovida pela influenciadora. Evangélico, o cantor rebateu os comentários sobre sua participação no evento e a acusação de ser um "falso crente".

"Eu estou na igreja, eu estou aqui [nas redes], eu sou a mesma pessoa. Vou continuar falando, vou continuar pregando, vou continuar vivendo, vou continuar acreditando na minha família. A gente tem que estar em todos os lugares vivendo a palavra", rebateu o cantor.

Yudi contou que encontrou artistas do seu meio evangélico na festa, mas que elas não tornaram pública a própria conversão. "Se Deus me colocou aqui no meio desses artistas, dessa loucura, eu tenho que ser três vezes mais forte pra continuar servindo ao meu Deus, para eu continuar firme, continuar caminhando. Pregar para crente é fácil, levantar um ‘Glória a Deus’ dentro da igreja é fácil. Agora quero ver estar aqui, firmão", concluiu.