Claudia Raia dança com roupa transparente na webReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2021 13:53 | Atualizado 15/08/2021 14:00

Rio - Claudia Raia surgiu "desapegada de julgamentos" na manhã deste domingo. A atriz, de 54 anos, apareceu dançando com um vestido transparente e mostrou os seios.

"Coisas que a maturidade me trouxe: novas definições sobre liberdade, desapego do julgamento e me amar em todas as fases da vida, incluindo agora", escreveu ela na legenda.

"Por mais mulheres assim", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa! Pura inspiração para meus 53 anos", revelou outra admiradora. "Você é maravilhosa", elogiou uma terceira.