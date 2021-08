Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 15/08/2021 11:11 | Atualizado 15/08/2021 12:17

Rio - Jojo Todynho compartilhou cliques ousados, neste sábado, nos quais aparece de biquíni preto em uma praia de Cancún, destino turístico do México, na América do Norte. Nos registros compartilhados pelo Instagram, a vencedora de "A Fazenda 12" aparece molhada e posando para as lentes da câmera.

"Direcione o seu caminho para tudo que traga alegria e luz para sua vida", escreveu ela na legenda, que recebeu muitos elogios. "Gostosona", comentou Gloria Groove. "Maravilhosa única", disse Cris Viana. "Toma close", ponderou o ex-BBB Arthur Picoli.