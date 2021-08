Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan - Reprodução

Whindersson Nunes e Maria Lina DegganReprodução

Publicado 15/08/2021 09:50 | Atualizado 15/08/2021 09:53

São Paulo - Maria Lina Deggan foi às redes sociais alertar os seguidores de que não está fazendo publicações sobre Whindersson Nunes. A estudante, que terminou o noivado com o humorista nesta semana, disse que estão tentando se passar por ela no Twitter e falando sobre o humorista, mas reforçou que não possui um perfil público na rede social.

"A minha conta do Twitter oficial é fechada e tem 39 seguidores. Não tenho conta de Twitter aberta ao público, então todas essas contas que estão fingindo ser eu não sou eu", disse Maria Lina.

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan assumiram o relacionamento em novembro de 2020, meses depois do fim do casamento do comediante com Luísa Sonza. Em janeiro do ano seguinte, eles anunciaram a gravidez do filho João Miguel e o humorista pediu a estudante em casamento durante o chá revelação. O menino nasceu prematuro em maio deste ano e morreu poucos dias depois. Na última sexta-feira, eles comunicaram o fim do noivado, ma não deram mais detalhes sobre o término. Whindersson disse apenas que "prometeu que seria alguém e não conseguiu".