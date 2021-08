Marcos Mion, Suzana Gullo e os filhos: Romeo, Donatella e Stefano. - reprodução do instagram

Marcos Mion, Suzana Gullo e os filhos: Romeo, Donatella e Stefano.reprodução do instagram

Publicado 16/08/2021 14:57 | Atualizado 16/08/2021 15:00

Marcos Mion foi entrevistado pelos filhos, Romeo, Donatella e Stefano em um vídeo publicado no Instagram do apresentador. Na conversa, as crianças fazem diversas perguntas para o pai, que não fugiu de nenhuma delas. Em um momento, Mion disse qual é a frase que mais gosta de ouvir, e contou sobre um aborto espontâneo que a esposa Suzana Gullo sofreu.

"A gente teve uma gravidez no meio do caminho, de uma irmãzinha que não chegou a nascer. Já foi ficar com Jesus antes mesmo de ficar com a gente. Eu sempre rezo por ela, faço questão de falar porque eu tive essa alegria de ouvir que ia ser pai dela. A Suzana me contou, me falou, e ela está sempre em nossas orações. Eu tenho certeza de que a gente vai conhecer e ficar com ela algum dia", disse ele.

"Eu já ouvi quatro vezes e acho que não vou ouvir de novo. Essa frase é muito especial", concluiu Mion.



