Lulu Santos e o marido Clebson TeixeiraReprodução

Publicado 16/08/2021 15:18 | Atualizado 16/08/2021 15:21

Rio - O cantor e compositor Lulu Santos rasgou elogios ao marido Clebson Teixeira durante sua participação no programa "Prazer, Luísa", apresentado pela cantora Luísa Sonza no canal pago Multishow.

Lulu Santos relembrou o início de seu relacionamento com Clebson Teixeira: “Minha relação com o Clebson é o maior acerto da minha vida. Sem dúvida nenhuma, o meu maior hit”, disse o hitmaker de "Tempos Modernos".

“Passei muitos anos sendo enrustido. E eu digo isso não somente falando em sociedade, mas também do ponto de vista de tentar me convencer do que eu deveria ser. Minha vida deixou de ser privada quando o Clebson publicou uma foto de nós dois. Aí, eu finalmente publiquei também”, revelou o cantor.

Mais um dia difícil pros solteiros Eu tô igual a @luisasonza: apaixonado por essa história de amor do @lulusantos #PrazerLuísa pic.twitter.com/P6f86u9y2m — Multishow (@multishow) August 14, 2021