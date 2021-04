Jack Duarte Divulgação

O ator e cantor mexicano Jack Duarte, que interpretou Tomás na novela 'Rebelde', deu uma entrevista para o talk show 'De Cara com Douglas Nobre ' nesta quinta-feira (31) e revelou que o grupo pretende fazer uma turnê assim que a pandemia passar e o Brasil está entre os países a serem visitados. “O RBD está planejando fazer um show no Brasil”, assim como uma turnê em outros países", entregou. Douglas quis saber se Poncho e Dulce Maria participariam do novo trabalho, e Jack rebateu: “Eu não posso te dizer, eles pedirem para eu não falar nada”.

Durante o bate papo, Jack também falou sobre a época das gravações da novela e até sobre um desentendimento que teve com um diretor. Ao ser questionado sobre com quem mantém contato nos dias atuais, ele disse que o carinho por todos permanece o mesmo, mas o contato é difícil, já que todos tem uma agenda puxada.

