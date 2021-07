Anitta - Reprodução

Publicado 16/07/2021 12:26 | Atualizado 16/07/2021 12:31

Rio - Rennan da Penha liberou, nesta sexta-feira, o clipe de sua nova música, "Sextou", em parceria com Anitta. Com uma batida acelerada, a música traz referências ao Baile do PU (Parque União), comunidade do Rio onde Rennan da Penha começou a carreira.

A música também marca o retorno de Anitta ao funk. "Era funk que vocês queriam? Feliz aniversario DJ Rennan da Penha", escreveu a cantora ao divulgar a música nas redes sociais. No clipe, Anitta usa modelitos provocantes e aparece rebolando bastante.