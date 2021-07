Concerto relembra canções marcantes da banda Quenn - Divulgação

Publicado 16/07/2021 12:28

Rio - A trilha sonora de um dos filmes mais vistos em 2019 será interpretada em formato especial pela Petrobras Sinfônica neste sábado (17). O concerto 'Bohemian Rhapsody', com as músicas do longa-metragem homônimo, que mostra a trajetória de Freddie Mercury e seus companheiros da banda Queen, vai ser apresentado no Vivo Rio, com capacidade reduzida, em duas sessões: às 18h e às 21h. A regência será de Felipe Prazeres.

Na programação, músicas como 'Bohemian Rhapsody', canção escrita por Freddie Mercury para o disco 'A Night at the Opera' (1975); 'Love of my life', que também integra o mesmo álbum e foi interpretada pela banda na primeira edição do Rock in Rio, sendo lembrada como um dos momentos mais marcantes do evento; 'Under Pressure', que marcou a parceria entre o Queen e David Bowie; 'We Are the Champions', considerada a música de maior sucesso do grupo; além de 'Don’t Stop Me Now', 'We Will Rock You', entre outras.

Após turnê pelo Brasil, passando por São Paulo, Santos, Vitória e Brasília, os concertos 'Bohemian Rhapsody' e 'Balão Mágico Sinfônico', integram uma série de iniciativas da Petrobras Sinfônica para democratizar a música clássica e renovar o público do gênero.

O espetáculo seguirá todos os protocolos de segurança exigidos pela Prefeitura do Rio. Além do aconselhamento permanente de uma equipe de saúde, foram implementados diversos itens recomendados pela Fiocruz exclusivamente para este evento.

A Orquestra adotará medidas como: distanciamento de dois metros entre os músicos no palco, confecção e utilização de chapas de acrílicos para músicos de sopro, estantes e partituras individualizadas, testagem de todos os membros, entre outros.

Os espetáculos serão realizados com com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 40% dos lugares do estabelecimento e a utilização da máscara é indispensável.

Serviço:

Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta 'Bohemian Rhapsody'. Sábado (17), às 18h e às 21h. Vivo Rio: Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo. Só é permitida a venda da mesa (dois lugares). Ingressos: a partir de R$45 (meia) R$ 90 (inteira). Vendas: www.eventim.com.br/event/petrobras-sinfonica-bohemian-rhapsody-vivo-rio-12720962/