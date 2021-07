Patrícia Poeta dança com Sheila Mello no Encontro - Reprodução/TV Globo

Patrícia Poeta dança com Sheila Mello no EncontroReprodução/TV Globo

Publicado 16/07/2021 11:59 | Atualizado 16/07/2021 12:55

São Paulo - O "Encontro" começou mais animado do que de costume na manhã desta sexta-feira. Patrícia Poeta, que está substituindo Fátima Bernardes durante as férias, recebeu Sheila Mello no estúdio e se divertiu junto com a dançarina ao som de "É o Tchan!".

fotogaleria

Patrícia Poeta anunciou que Shiela Mello é uma das convidadas do dia e logo começou a tocar a música "A Nova Loira do Tchan". Sheila chegou dançando a coreografia que fazia na época em que era dançarina da banda de axé e convocou a apresentadora e Tati Machado para dançarem com ela.

Todas caíram na dança e ficaram até sem fôlego. Sheila Mello participou do "Encontro" para rebate as críticas que recebeu por continuar dançando aos 42 anos. A dançarina disse que essa não deveria ser uma questão e que as mulheres devem continuar dançando e sendo sensuais independentemente da idade.