O recebimento do recurso é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa FamíliaDivulgação

Publicado 12/08/2021 19:33 | Atualizado 12/08/2021 19:34

O governo federal também divulgou nesta quinta-feira, 12, as datas de pagamento das últimas três parcelas do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários do Bolsa Família. A quantia será liberada entre este mês e outubro.

O recebimento do recurso é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família.

No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o dinheiro pode ser sacado no mesmo dia em que é creditado em contas poupanças sociais digitais.

Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Ciclo 5: Crédito e saque em dinheiro

18/08 - NIS 1

19/08 - NIS 2

20/08 - NIS 3

23/08 - NIS 4

24/08 - NIS 5

25/08 - NIS 6

26/08 - NIS 7

27/08 - NIS 8

30/08 - NIS 9

31/08 - NIS 0

Ciclo 6: Crédito e saque em dinheiro

17/09 - NIS 1

20/09 - NIS 2

21/09 - NIS 3

22/09 - NIS 4

23/09 - NIS 5

24/09 - NIS 6

27/09 - NIS 7

28/09 - NIS 8

29/09 - NIS 9

30/09 - NIS 0

Ciclo 7: Crédito e saque em dinheiro

18/10 - NIS 1

19/10 - NIS 2

20/10 - NIS 3

21/10 - NIS 4

22/10 - NIS 5

25/10 - NIS 6

26/10 - NIS 7

27/10 - NIS 8

28/10 - NIS 9

29/10 - NIS 0