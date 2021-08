IBGE: Rio do Janeiro lidera crescimento do volume de serviços no mês de junho - Estudio_Alline_Belotto

IBGE: Rio do Janeiro lidera crescimento do volume de serviços no mês de junho

Publicado 12/08/2021 18:39

Rio - O estado do Rio registrou, em junho, a maior expansão no volume do setor de serviços no país em relação a maio. Os dados, que confirmam a retomada da economia fluminense, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta quinta-feira (12).

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, o crescimento do setor no Rio de Janeiro foi de 5,4% em junho. Em todo país, o avanço foi de 1,7%, em relação ao mês de maio. O ganho acumulado é de 4,4% nos últimos três meses deste ano. Em comparação a junho de 2020, a alta foi de 21,1%.

O segmento de serviços representa o maior peso no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Outro dado positivo da pesquisa do IBGE é que o setor ampliou o distanciamento frente ao nível pré-pandemia, ficando 2,4% acima de fevereiro de 2020. Além disso, alcançou o patamar mais elevado desde maio de 2016.