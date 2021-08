Shoppings oferecem promoções apenas neste domingo - Reprodução

Publicado 15/08/2021 09:49

Neste domingo, 15, é comemorado o Dia dos Solteiros aqui no Brasil. A data é uma reprodução da tradição chinesa, que celebra a data em novembro. Na China, o dia dos solteiros movimenta cerca de R$ 300 bilhões em vendas. Aqui no Brasil, os shoppings oferecem descontos para celebrar a data.

Como o digital passou a fazer parte do dia a dia dos consumidores, o Shopping Grande Rio, Via Parque Shopping, Recreio Shopping e Passeio Shopping prepararam uma vitrine virtual de produtos com as diversas promoções. A ferramenta pode ser acessada através do site dos shoppings, que contarão com as diversas ofertas disponíveis neste domingo. Os clientes poderão escolher a forma de retirada, seja na loja ou pelo drive-thru, ou mesmo decidir receber as compras em casa, via delivery.

No Shopping Grande Rio, na loja Fuel, há óculos aviador por R$ 149,90, no Via Parque Shopping, na Dermage, Revitrat Dry Shampoo por R$ 58,90, enquanto no Recreio Shopping, na Imaginarium, almofada massageadora para pés por R$ 249,90. Já no Passeio Shopping, na loja Espaço Rubro Negro, o consumidor encontra taça de 400ml por R$49,90.

Para celebrar o data, o Bangu Shopping, aposta em oferecer uma experiência completa em compras, gastronomia e lazer para aqueles que pretendem aproveitar a data curtindo a própria companhia. Para quem quer se auto presentear, o centro comercial preparou uma seleção de itens de moda, acessórios fitness, itens para ajudar a relaxar e objetos para decorar a casa.

Entre as ofertas estão o Kit Treino, com corda + elástico + tapete Atrio, por R$179,99, na Centauro; Garrafinhas de chocolate ao leite com licor, por R$64,90, na Kopenhagen; e a Bota Coturno, por R$ 296,90, na Via Mia.

Além da compra nas lojas físicas, o empreendimento oferece ao cliente uma experiência de consumo digital completa. No site do shopping, no Compre Online, os clientes podem falar diretamente com as lojas através dos canais digitais, seja por WhatsApp, Instagram ou site e escolher a forma de retirada das compras, que pode ser através dos PEG Lockers - armários inteligentes, drive-thru ou, até mesmo, por delivery.

No Carioca Shopping, há uma vitrine virtual com ofertas imperdíveis para quem não deixa escapar um motivo para se presentear. A ferramenta pode ser acessada no site do shopping (https://cariocashopping.com.br/vitrine/dia-dos-solteiros.htm ), em um ambiente rápido e intuitivo.

Para os solteiros conectados, as sugestões são o Fone JBL (R$ 199) e o Iphone 12 64GB (R$ 6.339), ambos na iPlace; para os solteiros fitness, as opções são o Top feminino Adidas (R$ 129,90), na Loja das Torcidas, e o Tênis Excite 8 (R$ 299,99), na World Tennis. Para os vaidosos, uma boa dica é o perfume Ibizza 24/07 for Woman (R$ 100), na Le Parfum. E, para os viajantes, boa pedida é a Mala Lotus Média (R$ 379,90), na Sestini. Para quem preferir fazer as compras de forma presencial, o shopping reforça que está preparado para receber os clientes seguindo rígidos protocolos de segurança.

O Caxias Shopping preparou uma seleção com dicas para quem vai aproveitar a oportunidade para celebrar o amor-próprio, se auto presentear e viver o prazer de aproveitar a própria companhia. Para quem quer ir ao centro comercial, há destaque para o happy hour com diversas opções de pratos, drinks e petiscos para quem deseja curtir a solteirice e brindar à própria vida. Entre as opções especiais para a data estão a Caneca zero grau Brahma, por R$6,90, no Empório do Galeto, e Caipis Fruta, por R$ 22,50, no Espetto Carioca. Já no site do shopping, na aba Compre Online, os clientes podem se conectar diretamente com os canais digitais dos lojistas, seja por WhatsApp, aplicativos, e-commerce ou redes sociais.

Após a compra, o cliente pode decidir entre a entrega por delivery tradicional ou PickUp, com retirada nas lojas, nos armários inteligentes instalados próximos à portaria C ou pelo sistema drive-thru. Comprar presente para si não parece ser um problema. Mas para dar uma ajudinha a mais, o shopping vai promover uma Vitrine Virtual, com indicação de presentes e serviços para celebrar o autocuidado. Entre os destaques estão a camisa masculina estampada, por R$ 89,90, na Riachuelo; a sandália Melissa Babe II, por R$ 89,90, na Melissa; o brinco, por R$ 10, na Um Brinco; e a Máscara Facial Ouro 24k, por R$9,50, na Bel Cosméticos.

No Pátio Alcântara, há o Happy Hour do Quiosque Brahma, onde na compra de dois chopps o terceiro sai de graça. Para curtir com os amigos e botar o papo em dia, a dica é saborear o Rodízio de Pizza do Strada. Para quem vai aproveitar a data para investir no autocuidado, a Sóbrancelhas oferece depilação de virilha completa por R$ 55,00, pernas completa por R$ 55, meia perna por R$ 35, além de Limpeza de pele por R$ 90,00 e Limpeza de pele + design de sobrancelha por R$ 120.

Na barbearia Dom Marchon, há preções especiais para os solteiros que quiserem investir em uma repaginada no visual. O corte de cabelo ou barba, sai de R$35 por R$29,90, e o Kit de Pomada + Óleo + Balm, que custava R$180,00 sai por R$149.

Para os solteiros conectados, não faltam opções de auto presentes na Samsung. Entre as opções, o Galaxy A02 sai por R$834 com 2 brindes (película e capa); o Galaxy A11 por R$1.387 com 1 brinde + seguro quebra e roubo; o Galaxy A32 + Fone Bluetooth por R$2.310; e o Galaxy S21+ por R$5.380 com garantia estendida.