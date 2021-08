Candidatos fizeram prova em 2014 para ingressar em cargos do Rioprevidência - Reprodução

Publicado 05/08/2021 17:19 | Atualizado 05/08/2021 17:20

Aprovados no concurso realizado pelo Rioprevidência em 2014 poderão finalmente ser convocados. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei 2.747/20, que autoriza o Poder Executivo a chamar os habilitados para os cargos de especialista em previdência social (de nível superior) e de assistente previdenciário (nível médio). O texto segue para sanção do governo.

De autoria dos deputados Bruno Dauaire (PSC) e Rodrigo Amorim (PSL), a proposta impede ainda a realização de novos concursos enquanto não forem convocados os aprovados do certame de 2014, com as suas respectivas vacâncias previstas em edital, respeitadas as decisões judiciais e o Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

"Há vacâncias a serem preenchidas e pessoas aprovadas só esperando a convocação para iniciar suas carreiras. Não há necessidade de gastar com um novo concurso", afirmou Dauaire.

O concurso de 2014 foi o último realizado pela autarquia fluminense. Organizado pela Fundação Ceperj, o certame previa a oferta de 85 vagas, sendo 50 para assistente e 35 para especialista previdenciário. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas.