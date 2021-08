Candidatos fizeram prova em 2014 para ingressar em cargos do Rioprevidência - Reprodução

Publicado 05/08/2021 11:46

A Assembleia Legislativa do Rio vota hoje, em segunda discussão, o projeto de lei 2.747/20 que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso de 2014 para os cargos de especialista em previdência social, de nível superior, e de assistente previdenciário, de nível médio, para lotação no Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio (Rioprevidência).

A proposta é de Rodrigo Amorim (PSL) e do deputado licenciado Bruno Dauaire. O texto proíbe ainda a realização de novos concursos enquanto não forem convocados todos os aprovados da seleção realizada em 2014.

"Alguns aprovados estão aguardando há anos o chamamento para início da carreira, não sendo crível a realização de novos certames enquanto existirem aprovados em concursos anteriores, evitando, dessa forma, mais gastos e movimentação da administração pública", alegou Rodrigo Amorim, que também preside a Comissão de Servidores da Alerj.