Fotos da estação Pedro Taques recuperada. - Divulgação

Publicado 21/07/2021 14:06

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT, reabriu a estação Pedro Taques, no corredor Transcarioca, na manhã desta quarta-feira. A estação estava fechada desde maio de 2020 por causa de furto de equipamentos e vandalismo. É a quinta já recuperada e em operação desde o início da Intervenção, que iniciou com 46 fechadas em março. Até o fim de setembro, todas serão devolvidas à população.