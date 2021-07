Mapeamento das pessoas LGBTI+ em vulnerabilidade será realizado - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Mapeamento das pessoas LGBTI+ em vulnerabilidade será realizadoAlexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 21/07/2021 15:04

Rio - A Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual da prefeitura do Rio lançou nesta quarta-feira (21) o Projeto Garupa, que pretende ampliar o acesso à rede de saúde para pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade social e reduzir os impactos da pandemia de covid-19 para a comunidade. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenadoria-Geral de Relações Internacionais e Cooperação, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (Segovi).

As ações serão realizadas por equipe de dez agentes vinculadores trans e travestis, que irão atuar presencialmente em todo o município. Um mapeamento das pessoas LGBTI+ em vulnerabilidade será realizado para que elas sejam encaminhadas para o cadastro junta à rede de atenção básica de saúde. Após este primeiro contato, as pessoas contempladas pelo projeto vão continuar a ser acompanhadas pela equipe, até serem vacinadas contra a covid-19.

Ao longo do programa, também serão promovidas ações educativas sobre saúde sexual, direitos civis e prevenção ao novo coronavírus e outras infecções, além de serem coletadas informações sobre a condição de vida dos beneficiados. O objetivo da pesquisa é obter um retrato da comunidade em vulnerabilidade, para basear futuras políticas públicas para o grupo.

"É muito importante que todos os segmentos populacionais em vulnerabilidade social tenham acesso à saúde e à vacina contra o coronavírus. Essas pessoas, inclusive, formam um importante grupo prioritário do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a covid-19. Com o Projeto Garupa, garantimos a promoção da saúde às pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade social e o acesso delas à vacina. Não se trata de beneficiar este grupo, mas garantir que ele não será excluído e que terá resguardado seus direitos de cidadãos brasileiros e cariocas", explicou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

O projeto passa a valer ainda nesta semana e a previsão é de que as ações durem até setembro. Apesar de contemplarem todos os segmentos da população LGBTI+, as ações atuais serão focadas em pessoas trans e travestis. A equipe de vinculadores será liderada por uma agente articuladora, responsável por coordenar aqueles que estarão em campo, e que contará com duas assistentes.

Os agentes foram selecionados por meio de processo seletivo realizado de maneira híbrida, em duas etapas, sendo elas análise de currículos e entrevistas. Para garantir o respeito às individualidades e ao local de fala das equipes e do público-alvo, a elaboração do programa contou com a assessoria de um comitê de validação, integrado por representantes da sociedade civil e de movimentos sociais LGBTI+.

"Dentro da comunidade LGBTI+, as pessoas trans e travestis são as mais excluídas de seus direitos fundamentais. São elas as que enfrentam as maiores barreiras de acesso à saúde, ao trabalho formal e a condições dignas de vida, e estudos apontam que a pandemia agravou ainda mais este cenário. Com o Garupa, queremos aproximar essas pessoas do poder público e garantir que elas estejam cientes de seus direitos e da importância de estarem vinculadas à atenção básica de saúde para terem melhor qualidade de vida”, afirmou o coordenador executivo da Diversidade Sexual, Carlos Tufvesson.

O Garupa é uma das 18 iniciativas para a vacinação selecionadas para participarem da "Parceria para Cidades Saudáveis: Resposta para a Covid-19", na tradução para o português. A ação liderada pela Bloomberg Philanthropies em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Vital Strategies, concedeu ao Rio de Janeiro US$50 mil para a execução do programa. Além do Rio, foram contemplados projetos das cidades de Fortaleza, no Ceará, Guadalajara, no México, Cidade do Cabo, na África do Sul, e Medellín, na Colômbia.

"O Rio se organizou para aprimorar seus serviços e ampliar seu alcance, tornando-os mais democráticos. Foi pensando em diversidade e inclusão que buscamos essa parceria internacional. A cidade reconectada com o mundo agora conta com o apoio do Partnership for Healthy Cities para fortalecer suas políticas públicas municipais, desta vez com olhar especial às pessoas trans e travestis. Estamos abertos à cooperação externa, pois sabemos que os resultados são historicamente positivos para o Rio e toda a população", concluiu o chefe das Relações Internacionais e Cooperação da prefeitura, Bruno Oliveira.