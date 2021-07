Interdições na Linha Vermelha para manutenção de radares - Divulgação

Publicado 21/07/2021 13:11

Rio - Motoristas que trafegam pela Linha Vermelha no início da tarde desta quarta-feira (21) precisam redobrar a atenção. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio), a via será parcialmente interditada para a a manutenção de radares.

Homens do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) devem trabalhar entre 13h e 14h. Duas faixas em ambos os sentidos, na na altura do km 13, vão ficar interditadas.

O desvio será realizado na própria pista, no trecho com estreitamento.



A interdição contará com a participação de operadores de tráfego da CET-Rio que trabalharão para manter a fluidez, efetuar os bloqueios e orientar os motoristas durante a intervenção. Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas.