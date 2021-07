Obras de contenção na Av. Niemeyer já duravam seis meses - Divulgação

Obras de contenção na Av. Niemeyer já duravam seis mesesDivulgação

Publicado 21/07/2021 12:41

Rio - As obras emergenciais de contenção de encostas da Avenida Niemeyer, na Zona Sul, foram concluídas. A conclusão permitiu a liberação total do trecho para os veículos nos dois sentidos, nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, por meio da Geo-Rio, os reparos foram realizados após a identificação de rochas fragmentadas que corriam risco de rolamento iminente, na altura do número 101, apontados em relatórios técnicos da pasta.

Com mais de seis meses de duração, a ação da Geo-Rio removeu mais de 36 toneladas de lixo, o que equivale a 20 caminhões. De acordo com o órgão, após a limpeza, os técnicos fizeram uma investigação geológica do paredão rochoso e avaliaram a possibilidade de que de lascas e fragmentos de rocha poderiam cair sobre a pista. Por isso, foi feita a obra emergencial na via para garantir a segurança da população.

"Foi um serviço preventivo de identificação de riscos. Vamos manter este padrão em encostas da cidade para garantir a segurança da população", conta a secretária de Infraestrutura, Kátia Souza.

Durante a execução das obras, além do sistema siga e pare, foi montado um túnel provisório em estrutura metálica. A estrutura evitava que fragmentos de pedra caíssem sobre veículos. No local, foi realizado serviço de proteção da encosta com a colocação de tela de aço e execução de colunas de concreto fixadas por barras de aço na rocha. O serviço foi realizado com técnica de alpinismo.

Obra mantida

Ainda de acordo com a secretaria, a recuperação do sistema de drenagem da pista da Avenida Niemeyer, na altura do nº 228, segue sendo efetuada. Esse passa a ser o único trecho da via com obras, onde há esquema de trânsito siga e pare. A manutenção da via tenta nivelar o asfaltamento que teve um afundamento.