Unidade em Meriti fica na rua Egas Muniz, 22 - Vilar dos Teles - Detran-RJ

Publicado 21/07/2021 12:34

Rio - O Detran-RJ realiza uma campanha, nas redes sociais, para pedir que usuários com serviços agendados nos postos que não deixem de comparecer às unidades nas datas marcadas, ou que desmarquem o atendimento em caso de imprevistos. Para os serviços de identificação civil, o percentual de faltas em junho foi de 43% de usuários que agendaram e não compareceram aos postos. No sábado (26), o departamento realizará um mutirão e também conta que os usuários compareçam ou desmarquem com antecedência.

A campanha, nas redes sociais, pede que o usuário "não seja um furão" e brinca com a imagem do animal furão. A mensagem "Não dê bolo" também será usada em alusão a quem falta ao atendimento. O objetivo é conscientizar as pessoas, para que caso não possa comparecer no dia marcado, cancele o agendamento com antecedência pelo site do Detran ou pelo teleatendimento.



"Queremos conscientizar o nosso usuário de que, quando ele agenda o atendimento e não comparece, está tirando a vez de outra pessoa que precisa ser atendida. Comparecer ao posto no dia e hora marcados, ou comunicar a desistência, são também exercícios de cidadania", afirmou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



De acordo com o levantamento da Diretoria de Identificação Civil, a média de comparecimento é baixa em muitos postos do estado. Nas três agências do Rio Poupa Tempo (Bangu, São João de Meriti e Caxias), em junho, apenas 56% dos usuários agendados foram atendidos. Em média, 40% não apareceram. E, os 4% restantes, não levaram os documentos necessários.



Em números absolutos, como as três unidades do Rio Poupa Tempo agendam cerca de 3.900 atendimentos por dia, é possível afirmar que, em junho, cerca de 1.700 pessoas deixaram de comparecer aos postos todos os dias, ou 34 mil pessoas durante todo o mês.



Levando-se em conta todos os postos de identificação civil do estado, de acordo com o órgão, é possível afirmar que, em junho, mais de 75 mil atendimentos deixaram de ser realizados porque os usuários fizeram o agendamento dos serviços e não compareceram – ou seja, 43% do total.



Confira os postos que registraram alto percentual de não comparecimento:

- Nova Iguaçu (58% de faltosos); Campo Grande (57%); São João de Meriti (57%), Belford Roxo (52%), e Shopping Boulevard (52%);



- No interior do estado: Aperibé (78% de faltas), Porciúncula (64%), São Pedro da Aldeia (59%), Carmo (59%), Duas Barras (57%), Paraíba do Sul (56%), Piraí (54%), Maricá (53%), Areal (52%), Rio Bonito (52%), entre outros.



Habilitação e Veículos





Nos demais serviços oferecidos pelo Detran, o percentual de faltas é menor, mas também ocorre. Para os serviços de veículos, dos 153,3 mil usuários agendados em maio, 21,6 mil faltaram no dia marcado - o que representa quase 15% do total. Nos serviços de habilitação, o que mais chama a atenção é que das 182,2 mil vagas oferecidas para agendamento, em maio, apenas 137,6 mil foram preenchidas pelos usuários. E 44,5 mil não foram utilizadas (ficaram sem agendamento), embora estejamos em um período de alta demanda. Dos 137,6 mil que agendaram, apenas cerca de 3.500 (menos de 3%) faltaram no dia marcado.



Confira como fazer para desmarcar ou remarcar algum serviço no Detran-RJ



O cidadão que não puder comparecer no dia marcado pode cancelar o agendamento no próprio site do Detran ou pelo teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). Com isso, dará oportunidade a alguém que está precisando com mais urgência.