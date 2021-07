Viaduto da Mangueira - Reprodução Google Street View

Rio - Criminosos roubaram um carro próximo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), na manhã desta quarta-feira e fugiram pela Marechal Rondon, em direção à Mangueira, na Zona Norte do Rio. Policiais do 3ºBPM (Méier) que estavam próximos ao local, viram a ação e seguiram os criminosos. Houve uma breve perseguição e o grupo colidiu com outros veículos, o que causou um engavetamento na região do viaduto da Mangueira.

Após baterem com o carro, os assaltantes abandonaram o automóvel roubado e fugiram a pé. O policiamento foi reforçado na região.

