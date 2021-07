Cláudio Castro sanciona lei que permite a migração da carga horária de 16 para 30 horas semanais dos professores da rede estadual de ensino - Foto: Divulgação.

21/07/2021

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou uma lei, nesta quarta-feira, que autoriza que professores da rede estadual com jornada de trabalho de 16 horas aumentem sua carga horária para 30 horas, com salário proporcional à mudança. A medida vale para Docentes I, profissionais com licenciatura para atuar nos Ensinos Fundamental e Médio. O governo ressaltou que esse ato resulta em um maior vínculo entre a secretaria e os profissionais da educação.

"É uma demonstração de como estamos olhando para os servidores e para a educação, que é o futuro do nosso Estado. Estamos num processo de retomada e essa nossa iniciativa vai melhorar a oferta de aulas para os alunos. Remunerar melhor esses heróis e investir em qualidade de ensino", afirmou Castro.

A migração de carga horária será opcional e a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) avaliará os pedidos de migração de jornada dos professores que solicitarem o benefício, priorizando as disciplinas que possuam matriz curricular compatível com a carga horária ampliada.



"Além de atender uma demanda antiga da categoria, essa iniciativa reduz a carência por professores na rede. Importante sobretudo nesse momento de pandemia. Tenho certeza que o impacto virá na melhor aprendizagem do aluno", explicou Alexandre Valle, secretário de Estado de Educação, ressaltando que todos os benefícios já conquistados pelos professores serão mantidos.

Uma comissão mista - composta por representantes da Seeduc e do sindicato que representa a categoria- será responsável por regulamentar os critérios de validação da mudança de jornada no âmbito administrativo.

A Seeduc ressaltou que todos os benefícios da categoria serão mantidos e, cada profissional, terá o seu valor devidamente respeitado.