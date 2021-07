Síndica de condomínio no Recreio dos Bandeirantes foi feita refém de por ex-funcionário - WhatsApp O DIA

Publicado 21/07/2021 13:13 | Atualizado 21/07/2021 13:14

Rio - A síndica de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foi feita refém, nesta quarta-feira (21), por um ex-funcionário do residencial. Segundo a Polícia Militar, equipe do 31° BPM (Barra da Tijuca) foi acionada via 190 para a ocorrência no Condomínio Viva Viver, na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes.

De acordo com informações preliminares, um ex-funcionário do condomínio invadiu o espaço com uma arma de brinquedo e fez a síndica refém. Ele teria sido demitido porque a administração descobriu que ele e mais um funcionário da manutenção estavam roubando as bicicletas dos moradores do local. De acordo com informações preliminares, um ex-funcionário do condomínio invadiu o espaço com uma arma de brinquedo e fez a síndica refém. Ele teria sido demitido porque a administração descobriu que ele e mais um funcionário da manutenção estavam roubando as bicicletas dos moradores do local.

Ao atenderem a ocorrência, os policiais militares foram informados que a vítima havia sido libertada após o homem ser imobilizado pelos seguranças do condomínio. A síndica, identificada como Ângela, passa bem e está na delegacia prestando depoimento.



O caso foi registrado na 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes).