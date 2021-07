O sistema será retomado após a conclusão do serviço, retomando o abastecimento, mas em algumas áreas (como ruas localizadas em cotas elevadas) pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo - Divulgação

Rio - A Cedae irá realizar nesta quinta-feira uma intervenção na rede de água da Avenida Pasteur, na Urca, na Zona Sul do Rio. O objetivo é garantir mais eficiência à gestão do sistema e o controle das perdas na distribuição de água no bairro. O serviço terá início às 8h e deve ser concluído até as 10h de sexta-feira.

Durante sua execução, o abastecimento ficará reduzido para o bairro da Urca. O fornecimento de água será totalmente restabelecido após a conclusão do serviço, mas em algumas áreas, como ruas localizadas em cotas elevadas, pode levar até 24 horas para se normalizar.



Imóveis que dispõem de sistema de reserva não devem sofrer desabastecimento. De toda forma, a companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.



Macromedidores



A intervenção consiste na instalação de macromedidores, equipamentos que funcionam como hidrômetros, nas duas tubulações que levam água até o bairro. Com base na comparação entre o volume de água que chega à Urca e o consumo total de água no bairro será possível monitorar se há perdas na distribuição. As informações servirão de subsídio para planejamento e identificação de problemas como vazamentos, ligações clandestinas ou mesmo hidrômetros danificados.