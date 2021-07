Maracanã - Foto: Divulgação

Rio - Flamengo e Vasco vem se aproximando politicamente e de olho no Maracanã podem construir uma relação duradoura no campo dos negócios. De acordo com informações do portal "UOL", os presidentes Rodolfo Landim e Jorge Salgado jantaram juntos na última segunda-feira e se aproximaram.

O principal motivo da conversa foi a administração do Maracanã. Atualmente, o estádio é administrado em conjunto por Flamengo e Fluminense. Porém, o Governo do Rio prepara um processo definitivo de licitação. De acordo com informações do site, a tendência é que até meados de outubro o edital já seja de conhecimento público.



Além da questão envolvendo o Maracanã, os presidentes de Flamengo e Vasco colocaram em dia outras questões em comum, caso da liga de clubes e de questões sobre o projeto de clube empresa. Salgado já afirmou em entrevistas que enxerga o modelo rubro-negro como espelho para a recuperação financeira do Cruzmaltino.