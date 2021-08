Jornalista Diego Haidar é assaltado na Zona Norte do Rio - Reprodução / Instagram

Jornalista Diego Haidar é assaltado na Zona Norte do RioReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2021 15:50

Rio - A emoção do ouro inédito de Rebeca Andrade não para! Na tarde desta segunda-feira (2), o repórter do "RJTV 1", da Globo, Diego Haidar, relembrou a época de ginasta na adolescência e refez alguns saltos da atleta ao vivo.

fotogaleria

Publicidade

"Antes de encerrar, Mari e Priscila, eu treinei ginástica num breve período da minha adolescência e eu achei que não sabia mais de nada, mas o professor Ângelo me ajudou a descobrir que eu sei algo ainda", contou. Diego estava no centro de treinamento de ginástica do Flamengo, onde Rebeca treina.

As apresentadoras não acreditaram, falando: "Não, mentira". "É a Rebeca Andrade do RJ", disse Priscila Chagas. Veja no vídeo: