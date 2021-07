Nayara posa na praia de Florianópolis na Ilha da Magia - Reprodução/ Instagram

Nayara posa na praia de Florianópolis na Ilha da MagiaReprodução/ Instagram

Publicado 23/07/2021 09:37 | Atualizado 23/07/2021 11:00

A mãe da modelo brasileira Nayara Vit, que morreu no Chile após cair do 12º andar de um prédio em Santiago, capital do país, usou as redes sociais para desabafar nesta quinta-feira, 22, após o enterro da jovem. O sepultamento de Nayara aconteceu no Parque del Recuerdo Américo Vespúcio, região Metropolitana de Santiago, mas a família acompanhou tudo de forma online, devido às restrições do país durante a pandemia.

"15 dias! Eu sei que ela já está nos braços do Pai. Mas enterrá-la à distância foi doloroso demais. Sua estrela brilha e queremos justiça por amor a Nay", escreveu Eliane Vit, mãe da modelo, moradora de Porto União, em Santa Catarina.



Nayara morava no Chile há 16 anos e tinha uma filha. No momento de sua queda, além da filha, estava no apartamento o executivo Rodrigo Del Valle Mijac, namorado da modelo. O caso ocorreu no dia 8 deste mês e as investigações foram assumidas pelo Departamento de Homicídios do Chile após a babá da filha de Nayara relatar uma discussão entre o casal logo antes da queda. Um amiga da modelo também relatou a existência de conflitos entre Rodrigo e Nayara.

A polícia havia marcado a reconstituição do crime para esta quinta-feira, 22, no mesmo dia do enterro, mas a ação foi cancelada. Antes, os investigadores deverão realizar uma perícia no apartamento da modelo, que ficou fechado desde a sua morte. Ela morava no edifício com Rodrigo havia seis meses.