Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:57

Rio - O jornalista Carlos Cereto se pronunciou sobre as acusações que recebeu de assédio sexual e moral. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ex-comentarista da emissora nega ser réu em qualquer processo e afirmou que "alguém está querendo o prejudicar".

"Em 20 anos de TV Globo e SporTV, eu nunca fui notificado a respeito de qualquer denúncia sobre o meu comportamento. A TV Globo tem um departamento de compliance dos mais sérios e dos mais rigorosos e tem meios e mecanismo de fiscalizar esse tipo de coisa. Se houvesse algum comportamento estranho a meu respeito, certamente eu teria sido punido. Eu nunca fui processado, eu não sou réu em nenhum processo. O que existe é uma ação trabalhista contra a TV Globo. Eu nunca fui processado por assédio sexual, não existe nenhum processo sobre assédio sexual. Isso é mentira. É uma mentira de alguém que está querendo me prejudicar, infelizmente", disse Cereto.

"A minha carreira, de 25 anos, é pautada pela transparência e honestidade. Quem me conhece, sabe exatamente que eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa a esse respeito. Respeito demais, muito, todos os meus colegas e as minhas colegas de trabalho. Quero dizer que respeito demais a TV Globo, de onde eu saí em mais alto nível, deixando as portas abertas. Meu desligamento foi em comum acordo. Os dois lados, a direção e eu, entendemos que era o momento de interromper a relação. Não tem absolutamente nada a ver com essas denúncias mentirosas a meu respeito. Denúncias essas que são covardes porque são anônimas e, por isso mesmo, eu sequer posso me defender de algo que não estou sendo acusado", continuou.

"Isso não vai abalar, de maneira alguma, a minha carreira. Não vai prejudicar a minha carreira, tenham certeza absoluta disso. Eu vou ficar ainda mais forte. Isso não vai sequer arranhar a minha imagem, tampouco vai abalar a união da minha família. Os meus advogados vão tomar todas as providências cabíveis. Muito obrigado", concluiu o jornalista.

Veja o vídeo feito por Cereto: