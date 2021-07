Honda - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:37

Rio - O meia Honda, ex-Botafogo, nunca escondeu que seu maior objetivo nos últimos anos é disputar as Olimpíadas de Tóquio. No entanto, o sonho do jogador acabou frustrado. Ele ficou de fora da lista final de 22 atletas que foi divulgada pela Fifa nesta quarta-feira.

Em sua passagem pelo Botafogo, Honda deixou claro que desejava ter um bom desempenho para garantir sua presença nos Jogos. Porém, o japonês precisou esperar um ano a mais pela convocação por conta da pandemia.

Honda tem 35 anos e esperava ser chamado como um dos três acima da idade. No entanto, o treinador preferiu convocar Hiroki Sakai (Olympique), Wataru Endo (Stuttgart) e Maya Yoshida (Sampdoria).