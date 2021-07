Alice Campello, esposa de Morata - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:51

Rio - A italiana Alice Campello-Morata, esposa do atacante espanhol Álvaro Morata, publicou nas redes sociais um desabafo sobre as ameaças que ela e sua família vêm recebendo após o marido ter perdido um pênalti na semifinal da Eurocopa contra a Itália. "Sinceramente, não estou sofrendo com nenhuma dessas mensagens", disse a modelo no início do texto.

Alice destacou que não vê sua nacionalidade como o principal motivo para os ataques, mas sim pela ignorância de quem proferiu palavras de ódio no Instagram:

"Não penso que seja um fator 'italiano', mas de ignorância. Mas acredito que se tivesse acontecido com uma mulher muito frágil, seria um problema. Esporte é para unir, não para afogar suas frustrações Espero realmente que no futuro possam ser tomadas medidas sérias contra esse tipo de gente, porque é vergonhoso e inaceitável", disse Alice.

"Vou te queimar viva", "que seus filhos morram de infarto" e xingamentos como "cadela" foram alguns dos exemplos de ameaça sofrida pela modelo italiana.